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Рубль сдает позиции, доллар опять по 63 руб


Рынки / Валюта
  • #Деревянный памятник рублю в Томске на реставрации
    © Алексей Милёхин

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль сдает позиции, доллар поднялся до 63 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.13 мск четверга рос на 0,5 рубля - до 62,86 рубля, курс евро - на 0,5 рубля, до 76,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее доллар дорожал до 63,04 рубля – максимума с 12 апреля.

Приближение длинных майских выходных в России толкает игроков к наращиванию валютных позиций, особенно на текущем неопределенном геополитическом фоне. Сохранение большого объема покупок валюты Центробанком для Минфина также поддерживает спрос на валюту, говорят эксперты.

При этом нефть остается дорогой (74,4 доллара за баррель), что выливается в рост рублевой стоимости черного золота и обновление ею многолетних максимумов – уже в районе 4,7 тысячи рублей за баррель Brent.

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