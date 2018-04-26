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13:17
Индустрия
Директор по сбыту "Русала" Стив Ходжсон уходит из компании
10:11
Потребительский рынок
Чистая прибыль X5 Retail по МСФО в I квартале упала на треть
05:10
Рынки
ЦБ возложил на ФКБС функции временной администрации в Азиатско-Тихоокеанском банке
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ЕЦБ может прояснить сегодня перспективы программы QE
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Слабый рубль поддержит котировки индекса Мосбиржи в течение торгов
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Дроздов
Для нерезидентов вход на рынок российского долга сейчас намного выгоднее выхода
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Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 25 апреля
12:16
26 Апреля 2018 года
Экономика
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Рынки
/
Валюта
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ.
Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках Москвы.
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