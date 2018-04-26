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Евро дорожает по отношению к доллару накануне заседания ЕЦБ


Рынки / Валюта

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится позднее в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 мск курс евро к доллару рос до 1,2173 доллара с 1,2161 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,31 иены за доллар со 109,43 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 91,18 пункта.

Рынок ожидает заседания ЕЦБ, и эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит учетную ставку на рекордно низком уровне в 0%. Инвесторы также будут следить за комментариями главы регулятора Марио Драги, чтобы получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики ЕЦБ.

В пятницу станут известны данные о ВВП США в первом квартале. По первой оценке, как ожидают аналитики, этот показатель вырос на 2% по сравнению с 2,9% кварталом ранее. В этот же день национальное статистическое бюро Великобритании сообщит аналогичные данные, касающиеся этой страны. Согласно прогнозу, по первой оценке показатель вырос на 1,4% в годовом выражении и на 0,3% в квартальном.

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