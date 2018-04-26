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Рубль днем снижался к доллару и к евро на снижении интереса инвесторов к риску


Рынки / Валюта

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль днем торговался в минусе против доллара и евро, отыгрывая ослабление спроса инвесторов на рисковые активы, отмечают эксперты.

Приближение длинных майских выходных в РФ поддерживает спрос на валюту, говорят трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.25 мск рос на 45 копеек - до 62,82 рубля, курс евро - на 58 копеек и равнялся 76,49 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОТЕРИ АППЕТИТА К РИСКУ

Российская валюта в четверг снижалась к доллару и к евро на фоне ослабления спроса инвесторов на рисковые активы.

Рост инфляционных ожиданий в США толкает вверх доходности казначейских облигаций. Это сигнализирует о росте вероятности ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США, что традиционно подавляет интерес инвесторов к рисковым активам и толкает их в сторону защитных инструментов.

Приближение длинных майских выходных в РФ повышает спрос на валюту со стороны желающих провести выходные за рубежом, говорят трейдеры.

Наконец, ЦБ РФ сохраняет высокую активность покупок валюты для Минфина. Банк России во вторник, 24 апреля, купил валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на 18,4 миллиарда рублей против плановых на апрель-май 11,5 миллиарда ежедневно.

В итоге доллар и евро днем росли к рублю на 0,7-0,8%. Рублевая цена "черного золота" при этом обновила многолетние максимумы, поднявшись в район уровня 4,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Рубль вряд ли способен к укреплению в ближайшие дни, майские каникулы заставят инвесторов быть осторожными и не переносить рублевые позиции через длительные выходные, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Кроме того, сезонный спрос на валюту и покупки со стороны Минфина также окажут дополнительное давление на рубль, добавил он.

В текущих условиях нет видимых предпосылок для возвращения рубля к росту в ближайшей перспективе, также считает Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"Впрочем, если долларовые "медведи" найдут предлог для возвращения на рынок, такая возможность появится, если при этом нефть не скорректируется сильно вниз от максимумов", - добавил он.

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