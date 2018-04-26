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Нефть умеренно дорожает на опасениях введения санкций против Ирана


Commodities / Рынки

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают расти умеренными темпами, в то время как инвесторы оценивают комментарии президента Франции Эммануэля Макрона после встречи с президентом США Дональдом Трампом и вероятность введения санкций США против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.34 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,82%, до 74,62 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,69%, до 68,52 доллара за баррель.

Макрон по итогам переговоров с Трампом заявил, что последний вряд ли согласится защищать договоренности по атому с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но Трамп неоднократно выражал недовольство такой сделкой с Ираном и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

Теперь США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире. Поэтому многие трейдеры повышают стоимость нефти накануне возможных сбоев в поставках топлива из Ирана.

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