Рынок акций РФ растет на позитивном внешнем фоне

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рынок акций вырос в четверг по основным индексам вслед за нефтью. Индекс Мосбиржи к 16.50 мск рос на 1,02% - до 2276,53 пункта, индекс РТС - на 0,34%, до 1141,52 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 45 копеек - до 62,81 рубля, курс евро - на 59 копеек - до 76,5 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,78% - до 74,58 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Стоит отметить, что индекс Мосбиржи в ходе внутридневного прироста сумел вплотную приблизиться к уровню своего закрытия в пятницу 6 апреля, то есть перед обвальным "черным понедельником". Таким образом, отечественный фондовый рынок в своем рублевом выражении полностью отыграл потери, связанные с недавним ужесточением внешних санкций со стороны США. Что же касается долларового индекса РТС, то его значение сегодня ниже уровня начала февраля примерно на 8%. Его сравнительная слабость обусловлена сугубо политическим "санкционным" дисконтом", - комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги компания X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", снижаются на 2,25% на фоне сокращения в первом квартале 2018 года чистой прибыли по МСФО на 32,6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,628 миллиарда рублей.

Заметным событием на рынке стало продолжившееся падение стоимости ГДР X5 Retail Group, отмечает Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"Сегодня они распродаются на необычно высоких оборотах в связи с публикацией финансовой отчетности эмитента по МСФО за первый квартал 2018 года. Позитивное впечатление от существенного прироста торговой выручки и валовой прибыли эмитента оказалось испорчено резким падением квартальной чистой прибыли на 32,6%. Косвенным предупреждением о столь слабом финансовом результате стало вчерашнее известие о том, что генеральный директор торговой сети "Пятерочка" Ольга Наумова покинула свой пост", - комментирует аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – ГДР En+ (6,4%), акции "Распадской" (3,74%), "Лукойла" LKOH(2,79%), "Яндекса" YNDX(2,4%), бумаги "Татнефти" TATN(префы поднимаются на 2,2%, обыкновенные акции – 1,96%), "Новатэка" NVTK(2,08%).

Среди лидеров падения – акции "Дикси" (-3,47%), "Фосагро" PHOR(-3,41%), "Мегафона" MFON(-1,81%) и акции ИСКЧ (-1,1%).

Обыкновенные акции Сбербанка SBER расположены у важного сопротивления 225,5 рубля, которое может помешать им подняться выше, считает Елена Кожухова из "Велес Брокер". В настоящий момент существует опасность отскока бумаг вниз в район 200 рублей, полагает она. При закреплении выше 225,5 рубля, однако, инвесторам стоит ставить первой целью роста уровень 240 рублей, рекомендует аналитик.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца сегодняшнего дня Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ожидает консолидации индекса Мосбиржи вблизи отметки 2280 пунктов. При этом активность инвесторов на российском рынке сохраниться на низком уровне вплоть до завтрашнего дня, когда состоится заседание ЦБ РФ, указывает она.

Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает закрытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в диапазоне от 0,5% до 1,5% по итогам дня.