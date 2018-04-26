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Банк России при необходимости предоставит АТБ ликвидность из ФКБС - ЦБ


Рынки

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Банк России в случае возникновения проблем с ликвидностью у Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) предоставит ему финансовую помощь с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на ФКБС, при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.

"В случае возникновения проблем с ликвидностью банку будет предоставлена финансовая помощь с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора в объеме, необходимом для обеспечения непрерывности его деятельности. Требуемый объем докапитализации будет определен по результатам оценки финансового состояния банка", - говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России отметили, что кредитная организация продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

"Последние случаи санаций других банков, которые проходят процедуру финансового оздоровления с участием Банка России, показывают, что новый механизм санации пользуется доверием у населения, бизнеса и не приводит к оттоку кредиторов и вкладчиков", - указали в ЦБ.

Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным ЦБ, АТБ занимает 60 место по величине активов среди российских банков с 120 миллиардами рублей по данным на 1 апреля 2018 года.

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