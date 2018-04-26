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ЦБ РФ взял на санацию АТБ из-за снижения капитала банка более чем на 30%


Рынки

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Банк России взял на санацию Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) из-за снижения капитала банка более чем на 30% при одновременном нарушении обязательных нормативов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Капитал АТБ снизился более чем на 30% при одновременном нарушении обязательных нормативов, что явилось основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства банка и введению временной администрации по управлению банком", - отметил регулятор.

Окончательный размер дисбаланса и необходимый объем докапитализации будет определен по результатам оценки финансового состояния банка.

Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

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