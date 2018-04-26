ЦБ РФ решил санировать АТБ из-за его социальной значимости для Дальнего Востока и Сибири

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МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Банк России решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) из-за социальной значимости кредитной организации для Дальнего Востока и Сибири, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

"АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В виду социальной значимости банка в основных регионах присутствия банкротство банка или нарушение непрерывности его деятельности имели бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов. Поэтому было важно обеспечить бесперебойную деятельность банка", — сообщили в ЦБ.

Как отмечает ЦБ, банк имеет диверсифицированную модель бизнеса, на территории данных федеральных округов расположено основное число подразделений АТБ и привлечен основной объем средств физлиц.

Кроме того, банк осуществляет ведение пенсионных счетов и обслуживание компаний с госучастием, кредитование реального сектора экономики, в том числе значимых региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера.

При этом в ЦБ подчеркивают, что механизм санации банков с участием Банка России показывает, что он пользуется доверием у населения, бизнеса и не приводит к оттоку кредиторов и вкладчиков.

Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.