Биржи Европы закрылись ростом на фоне комментариев главы ЕЦБ

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга в "зеленой зоне" на фоне комментариев главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,57%, до 7421,43 пункта, французский CAC 40 - на 0,74%, до 5453,58 пункта, немецкий DAX - на 0,63%, до 12500,47 пункта.

Ранее в четверг ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, как и ожидали эксперты. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года.

Сразу после заседания глава ЕЦБ сообщил, что последние события, связанные с торговым протекционизмом в мире, могут оказать негативное влияние на перспективы экономического роста в еврозоне. При этом последние экономические индикаторы, предположительно, говорят о некотором замедлении темпов роста с начала года, сказал Драги. Он также отметил, что совет управляющих ЕЦБ в четверг не обсуждал будущее монетарной политики регулятора.

После этих комментариев курс евро к доллару снизился, что поддержало рост европейских индексов. Удешевление евро позитивно для экспортоориентированных компаний региона, так как повышает их доходы в местной валюте.