Биткоин дешевеет, альткоины растут в цене на увеличении спроса

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг вечером продолжает дешеветь, в то время как стоимость других известных виртуальных валют растет на фоне повышенного спроса, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.56 мск биткоин дешевел на 1,44%, до 8,883 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта снижалась в цене на 2,38%, до 8,843 тысячи долларов, на OKEx - на 2,23%, до 8,848 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом дорожают: Ethereum - на 0,91%, до 634,3 доллара, Ripple - на 0,03%, до 0,819 доллара, Bitcoin Cash - на 1,43%, до 1334,49 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 398,67 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.

"Негативный новостной фон связан с китайскими властями, которые (по сообщениям ряда СМИ и аналитиков – ред.) заявили о прекращении работы компаний, связанных с проведением ICO и торговлей криптовалютами", - заявил РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.

Власти Китая в сентябре 2017 года запретили проведение ICO (первичных размещений токенов криптовалюты), объясняя это высокими финансовыми рисками, а также прекратили деятельность ряда криптовалютных бирж в стране. В январе СМИ сообщали, что ЦБ Китая поручил Национальной ассоциации интернет-финансов страны (NIFA) обращаться к властям отдельных регионов страны с просьбой регулировать объемы майнинга с целью экономии электроэнергии.

Вместе с тем, Коптелов отмечает, что майнинговый бизнес в Китае продолжает работать. При этом многие майнеры начинают отдавать предпочтение альтернативным криптовалютам. "Уже добыто 80% всех биткоинов, что приводит к уменьшению вознаграждения и увеличению затрат на майнинг", - отметил эксперт.