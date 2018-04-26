ОБЗОР – Рубль снижается к доллару и стабилен к евро, несмотря на дорогую нефть

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг вечером снижается к доллару и стабилизировался к евро на фоне провала европейской валюты на форекс ниже 1,21 доллара, отмечают трейдеры.

Дорогая нефть слабо поддерживает курс рубля, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.44 мск повышался на 29 копеек — до 62,65 рубля, курс евро снижался на 6 копеек — до 75,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПРОТИВ ДОЛЛАРА

Курс рубля к доллару вечером снижался и стабилизировался к евро. Влияние на курсовую динамику оказало сползание европейской валюты на форекс ниже отметки 1,21 доллара. Это произошло после мягких решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Ранее в четверг ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, как и ожидали эксперты. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года.

Стоимость нефти вечером росла на 1%, до 74,77 доллара за баррель. Инвесторы по-прежнему оценивают сообщения касательно США и ядерной программы Ирана. В среду власти США заявили, что страна не собирается пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывает выработать дополнительные соглашения.

В итоге, курс доллара вечером повышался на 0,5%, евро мало менялся. Рублевая цена черного золота осталась около уровня 4,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Динамика курса рубля совсем не отвечает тренду нефтяных котировок, отметила София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

"Одной из возможных причин может быть повышенная активность экспортеров в покупке валюты под погашения внешних заимствований, объем которых в апреле больше, чем был в марте. Более того, сегодня последний день перед майскими праздниками, когда валюту можно купить на бирже (расчетами завтра)", - добавила она.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,1-63,1 рубля, евро – в коридоре 75,4-76,6 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.