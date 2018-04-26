Руководитель разработки автопилота Tesla Джим Келлер покинул компанию, переходит в Intel

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Руководитель разработки автопилота американского производителя электромобилей Tesla Джим Келлер (Jim Keller) покинул компанию, с 30 апреля будет работать в одном из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel, говорится в сообщении Intel.

"Джим Келлер присоединится к Intel в качестве старшего вице-президента. Он возглавит в компании направление, занимающееся техникой проектирования микросхем", - сообщается в релизе. Келлер официально приступит к работе в Intel 30 апреля.

В Tesla он занимал пост вице-президента по автопилоту и низковольтному оборудованию. До Tesla Келлер также работал в американской Advanced Micro Device (AMD).

Причины ухода не раскрываются, однако некоторые зарубежные СМИ связывают это с аварией в Калифорнии с участием электромобиля компании Tesla Model X, которая произошла 23 марта на трассе Highway 101 в штате Калифорния. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование этого инцидента. Регулятор тогда заявил, что остается неизвестным, был ли в Model X включен режим автопилота.

"У меня большой опыт работы в Tesla, я многому научился и с нетерпением жду всех отличных технологий от Tesla в будущем. (Благодаря - ред.) моему увлечению, сохраняющемуся на протяжении всей жизни, удается создавать лучшие в мире (микросхемы – ред.)", - прокомментировал свое назначение сам Келлер.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.