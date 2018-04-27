Безработица в Японии в марте осталась на уровне февраля в 2,5%, как и ожидалось

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте сохранилась на уровне февраля в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

При этом число безработных в стране в марте составило 1,73 миллиона человек, что на 150 тысяч (на 8%) меньше аналогичного показателя прошлого года. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,96 миллиона человек, снизившись на 1,83 миллиона человек в годовом выражении.