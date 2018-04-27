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Нефть дешевеет в коррекции, но опасения ввода санкций США против Ирана сохраняются


Commodities / Рынки

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу перешли к коррекционному снижению, однако аналитики ожидают роста на сохранении опасений возобновления санкций США против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до 74,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,23%, до 68,03 доллара за баррель.

При этом нефтяная марка Brent демонстрирует рост на 0,7% в недельной динамике - четвертую неделю подряд.

"Рынки продолжают оценивать потенциальные сбои поставок (нефти - ред.), если США откажутся от продления ядерного соглашения 2015 года с Ираном", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитика ANZ Bank.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство такой сделкой с Ираном и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире. Так, многие трейдеры повышают стоимость нефти накануне возможных сбоев в поставках топлива из Ирана.

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