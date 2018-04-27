Биржи АТР закрылись ростом вслед за американскими рынками

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в "зеленой зоне" на фоне оптимизма на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% - до 3075,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1776,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,91% - до 30280,67 пункта, корейский KOSPI - на 0,68%, до 2492,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,66%, до 22467,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,72% и составил 5953,6 пункта.

С оптимизмом отреагировали инвесторы на то, что американские индексы выросли по итогам торгов четверга на 1-1,6% на фоне хороших показателей корпоративной отчетности. Так, Facebook FB увеличил чистую прибыль за первый квартал 2018 года в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до 4,988 миллиарда долларов; Visa - в 2 раза, до 5,127 миллиарда долларов; телекоммуникационная AT&T - на 34,4%, до 4,662 миллиарда долларов.

"Рынки США выросли по вполне понятным причинам, и это отразилось на рынках АТР", - говорит рыночный стратег IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Участники торгов также обратили внимание на новости из Японии. Так, Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, в пятницу стало известно, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте сохранилась на уровне февраля в 2,5%, что также оправдало ожидания рынка. При этом объем промышленного производства в марте в стране вырос на 1,2% в месячном выражении, хотя аналитики ждали повышения показателя всего на 0,5%.

Кроме того, рынки отыгрывали геополитические новости. В пятницу проходит саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.