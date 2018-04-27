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Биржи Европы растут на корпоративной отчетности и макроэкономической статистике


Рынки / Индексы / Акции

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в пятницу растут в свете оптимизма инвесторов после выхода новой корпоративной отчетности компаний региона и макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,46%, до 7455,57 пункта, французский CAC 40 на 0,05%, до 5456,21 пункта, немецкий DAX - на 0,46%, до 12557,44 пунктов.

В пятницу в центре внимания инвесторов остается корпоративная отчетность компаний европейского региона. Так, в пятницу стало известно, что чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland (RBS), приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2018 года составила 792 миллиона фунтов стерлингов (около 1,1 миллиарда долларов) что почти в три раза больше по сравнению со значением в аналогичный период предыдущего года.

Лучше прогнозов оказались отчеты испанских банков BBVA и Caixabank, что способствует росту стоимости их акций.

Французская автомобилестроительная группа Renault сообщила, что общая выручка группы за первые три месяца текущего года составила 13,155 миллиарда евро, увеличившись на 0,2% в годовом выражении. Также в пятницу инвесторы оценивают квартальную отчетность таких крупных компаний как Airbus, Eni, Sanofi, Daimler.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает и макроэкономическая статистика из Германии и Великобритании. Так, безработица в Германии в апреле ожидаемо сохранилась на минимуме с 1990 года в 5,3%, а вот ВВП Великобритании в первом квартале вырос на 1,2% в годовом выражении, что оказалось ниже прогноза роста на 1,4%.

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