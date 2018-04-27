Рубль днем корректировался вверх к доллару и евро на дорогой нефти

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Рубль днем слегка корректировался вверх против доллара и евро, отыгрывая дорогую нефть, отмечают эксперты.

Ожидания решения ЦБ РФ по ключевой ставке сдерживают рыночную активность, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.55 мск снижался на 2 копейки - до 62,7 рубля, курс евро - на 14 копеек и равнялся 75,75 рубля.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ЦБ

Российская валюта в пятницу слегка повышалась к доллару и к евро в рамках коррекции.

Дорогая нефть (около 74,5 доллара за баррель) поддерживает спрос на рублевые активы. Рынки продолжают оценивать потенциальные сбои поставок нефти, если США откажутся от продления ядерного соглашения 2015 года с Ираном.

ЦБ РФ сохраняет высокую активность покупок валюты для Минфина, что сдерживает рост рубля. Банк России во вторник, 25 апреля, купил валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на 18,6 миллиарда рублей против плановых на апрель-май 11,5 миллиарда ежедневно.

Ожидание решения ЦБ РФ по ставке сдерживает активность игроков валютного рынка, хотя интриги это событие и не несет в себе, поскольку ставка, скорее всего, будет сохранена на уровне 7,25% годовых, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена "черного золота" при этом опустилась ниже уровня 4,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня состоится очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, где регулятор вполне может продолжить курс на смягчение монетарной политики, снизив ставку на 0,25 процентного пункта, рассуждает Сергей Дроздов из ГК "Финам".

"Тем не менее, каким бы ни было решение ЦБ РФ, в текущей ситуации это вряд ли окажет существенное влияние на курс российской валюты", - добавил он.

В решении ЦБ инфляционная составляющая уступит место проблеме финансовой стабильности, считает Евгений Кошелев из Росбанка. Она кроется в росте волатильности локальных финансовых рынков и росте требуемой премии за риск рублевых активов после усиления санкционного давления на ряд российских компаний в начале апреля, говорит он.

"Снижение ключевой ставки до уровня 6,75% годовых к концу 2018 года все еще возможно. Донастройка монетарных условий может быть осложнена возобновлением роста инфляции и более интенсивным ужесточением процентной политики со стороны ФРС США. В этой связи сегодня мы не ожидаем сюрпризов ни относительно ориентиров регулятора, ни относительно нейтрального диапазона ставки", - сказал Кошелев.