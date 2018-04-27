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Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ по ставке


Рынки / Валюта

 

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.41 мск снижался на 13 копеек - до 62,59 рубля, курс евро - на 23 копейки и равнялся 75,63 рубля.

Спустя 10 минут после оглашения решений рубль несколько усилил рост на фоне дорогой нефти, отмечают трейдеры.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Банк России сохранил сигнал о завершении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Произошедшее в апреле ослабление рубля станет фактором более быстрого приближения инфляции к 4%, но не создает рисков превышения этой цели, оценил регулятор.

 

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