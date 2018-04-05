МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет вслед за "голубыми фишками", индекс Мосбиржи в ходе торгов сумел подняться выше 2300 пунктов впервые с 22 марта.

Индекс Мосбиржи к 16.26 мск растет на 0,43% - до 2295,92 пункта (поднимался до 2302,54 пункта), индекс РТС - на 0,93%, до 1157,57 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 25 копеек - до 62,47 рубля, курс евро - на 38 копеек - до 75,5 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,37% - до 74,46 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Внешний фон остаётся вполне позитивным, но на российский рынок влияют внутренние события. ЦБ РФ не только сохранил ставку на прежнем уровне, но и отмечает, что "потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился". Для фондового рынка это достаточно негативная новость, поскольку интерес к рынку традиционно растёт на фоне снижения ставки регулятора. Однако это снимает часть рисков по рублю", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпрома" GAZP снижаются на 0,44%, отыгрывая данные по МСФО за 2017 год, опубликованные в четверг перед закрытием рынка.

Так, чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2017 год снизилась на 24,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 714,3 миллиарда рублей. Выручка от продаж составила 6,546 триллиона рублей, увеличившись на 7,1%.

"Можно выделить несколько причин для ухудшения показателей. Одна из основных – это резерв в 2,7 миллиарда долларов под выплаты "Нафтогазу" в результате судебной тяжбы. Ещё одна причина заключается в убытке по курсовым разницам, который, кстати, был ожидаем и составил 10,7 миллиарда рублей. Ну и конечно, стоит упомянуть инвестиционную программу "Газпрома", которая в 2017 году побила рекорды по объемам и составила 1,5 триллиона рублей", - комментирует Анна Кокорева из "Альпари".

В результате акции компании снижаются, но резкая реакция отсутствует, так как итоги были ожидаемыми, добавляет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции Московской биржи (3,33%), "Соллерса" SVAV(3,01%), ММК (2,96%), ОГК-2 (2,74%), "Мостотреста" MSTT(2,63%), а также обыкновенные акции "Россетей" (2,53%), акции "Энел Россия" (2,35%), "Русала" (2,11%), "Распадской" (2,07%) и ФСК "ЕЭС" FEES(2,01%), бумаги "Мечела" MTLR(1,37%).

Акции "Лукойла" LKOH растут на 1,15%, "Газпром нефти" - на 1,03%, "Роснефти" ROSN - на 0,92%, префы "Транснефти" - на 0,94%, префы "Башнефти" BANE - на 1,97%.

Среди лидеров падения – акции "Аптечной сети 36 и 6%" (-2,09%), "Мегафона" MFON(-2,07%), НМТП (-1,66%), бумаги "Татнефти" TATN(префы – на 1,41%, обыкновенные акции – на 1,14%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,34%), акции "Камаза" KMAZ(-1,1%), ГДР En+ (-0,83%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На российском рынке небольшой прирост индексов сохранится до закрытия торгов, считает Кочетков из "Открытие Брокер".

"Пока ситуация на мировых финансовых рынках выглядит спокойно. Геополитические риски в мире спали, распродажи на рынке долга США временно прекратились, сезон отчётности в США радует инвесторов, поэтому закрытие апреля должно пройти в умеренно-позитивном ключе. Техническая картина по индексу Мосбиржи пока выглядит позитивно, но потенциал дальнейшего роста практически исчерпан", - говорит Василий Олейник из "Финама".