Рубль пытается отыгрывать мировые тренды

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели сползал против доллара и в меньшей степени к евро на фоне укрепления американской валюты на форекс.

Усиление инфляционных ожиданий в США обусловило взлет доходности американских казначейских облигаций, рост опасений ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и соответственно - рост курса доллара к валютам развивающихся экономик.

В результате, доллар вечером в пятницу прибавлял за пять рабочих дней более 80 копеек до уровня 62,25 рубля, а евро мало менялся около 75,4 рубля.

Рубль испугался инфляционных ожиданий в США

Рубль начал торговую неделю попытками стабилизации на достигнутых уровнях против основных резервных валют. Этому отчасти поспособствовали надежды на снятие с "Русала" санкций. США могут это сделать, если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней, сообщил в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) в пояснениях к санкционным документам.

Не слишком повлияли на рубль оценки экс-министра финансов РФ, главы совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что его курс вряд ли вернется в ближайшие месяцы к тем значениям, которые он утратил после объявления очередных антироссийских санкций США.

Поддержка рублю приходила от нефти, обновившей максимум с ноября 2014 года. Участники рынка "черного золота" оценивают риски отказа США от ядерного соглашения с Ираном и восстановления санкций против этого третьего по величине производителя нефти в мире. США должны до 12 мая решить эти вопросы.

Однако в середине недели рубль подвергся давлению, пришедшему с внешних рынков, где усилилось бегство от риска. Евро на форекс сполз ниже отметки 1,22 доллара, сигнализируя о снижении на глобальных рынках аппетита на рисковые активы.

В США возросли опасения по поводу раскручивания инфляции, на которое ФРС, скорее всего, ответит ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП). На этом фоне подросла доходность американских казначейских облигаций до многолетних рекордов в 3% годовых. В этих условиях доллар и вырос против других валют. Умеренно-мягкие решения и комментарии ЕЦБ по ДКП поддержали тренд на ослабление европейской валюты. Нефть также попала под давление из-за дорогого доллара, что добавило негатива и в динамику рубля.

Приближение длинных майских выходных в РФ повысило спрос на валюту как со стороны желающих провести выходные за рубежом, так и желающих захеджировать свои позиции на длинные майские выходные.

Наконец, сохранение Центробанком РФ высоких объемов покупки валюты для Минфина поддерживало давление на рубль. Регулятор ежедневно покупал валюты стабильно на 6 с лишним миллиардов рублей больше плана на апрель-май в 11,5 миллиарда рублей, погашая "задолженность" (в 69 миллиардов рублей), образовавшуюся в дни роста волатильности из-за введения новых санкций США.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Регулятор сохранил сигнал о завершении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Произошедшее в апреле ослабление рубля станет фактором более быстрого приближения инфляции к 4%, но не создает рисков превышения этой цели, оценил Центробанк. Эти решения и комментарии практически не сказались на курсовой динамике рубля.

Прогнозы

Рублевая цена черного золота обновила на неделе многолетний максимум на уровне 4,7 тысячи рублей за баррель сорта Brent. Это свидетельствует о перепроданности российской валюты относительно черного золота.

Рост валютных ставок заставлял экспортеров на неделе придерживать валюту, отсрочивая ее конвертацию в рубли. Однако в конце недели заявки на продажу долларов и евро в рамках налогового периода усилились, и это помогло рублю вернуть часть утраченных позиций.

Между праздниками в РФ курс, скорее всего, будет мало меняться на фоне низкой рыночной активности.