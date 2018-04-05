Рынок акций РФ вырос вслед за бумагами нефтегазового сектора и на укреплении рубля

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу за бумагами нефтегазового сектора и на укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,68%, до 2301,49 пункта, индекс РТС - на 1,77%, до 1167,12 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.59 мск снижался на 63 копейки, до 62,09 рубля, курс евро - на 69 копеек, до 75,19 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,2%, до 74,89 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Российский рынок акций, завершая месяц, приблизился к высоким значениям и отыграл, таким образом, весь провал апреля, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс Мосбиржи выглядит довольно перекупленным, учитывая, что внешняя конъюнктура существенным образом не изменилась, комментирует положение она.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Глобальные депозитарные расписки En+ перешли к росту на согласии Олега Дерипаски снизить свою долю в компании, акции "Русала" выросли на 0,73 пункта. К закрытию торгов в пятницу на Московской бирже ГДР En+ выросли на 0,67% к закрытию четверга, до сообщения бумаги снижались на 2,33%. Акции "Русала" выросли на 3,18%, до сообщения бумаги росли на 2,45%.

En+ сообщила в пятницу, что обратилась в Минфин США за послаблениями по санкциям, проинформировав при этом, что Олег Дерипаска согласился снизить долю в компании ниже 50% и покинуть совет директоров.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Мостотреста" MSTT(5,26%), Московской биржи (3,42%), ОГК-2 (2,81%), "Энел Россия" (2,62%), а также акции "Соллерса" SVAV(2,41%), "Мосэнерго" MSNG(2,36%), обыкновенные акции "Россетей" (2,32%), ММК (2,24%) и акции "Распадской" (1,89%).

На фоне роста нефтяных котировок акции "Лукойла" LKOH выросли на 1,74%, "Газпром GAZP нефти" - на 0,89%, "Роснефти" ROSN - на 1,33%, префы "Транснефти" - на 1,41%, префы "Башнефти" BANE - на 1,44%, ее обыкновенные акции – на 0,86%, акции "Новатэка" NVTK поднялись на 1,42%.

Среди лидеров падения – акции "Яндекса" YNDX(-2,21%), префы "Татнефти" TATN(-2,06%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,95%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,78%), акции "Мегафона" MFON(-1,49%), ТГК-1 (-1,24%), НМТП (-0,97%), акции "Камаза" KMAZ(-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вероятный торговый диапазон в рублевом индикаторе на ближайшее время составляет 2260-2300 пунктов, но вряд ли выше, индекс РТС останется в пределах 1135-1170 пунктов, прогнозирует Бодрова из "Альпари".

"Аэрофлот" AFLT опубликует финансовую отчетность по РСБУ за первый квартал 2018 года. ТГК-1 представит финансовые результаты по РСБУ за первый квартал 2018 года. В Евросоюзе пройдёт встреча министров финансов ЕС", - напоминают аналитики "Велес Капитала" события, анонсированные на субботу.