ПОВТОР - Ситуация с блокировкой Telegram влияет на всю экономику РФ - "Одноклассники"

Повторяется с исправлением опечатки во втором абзаце.

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Ситуация вокруг блокировки мессенджера Telegram, из-за которой пострадал ряд сторонних сервисов, влияет на всю российскую экономику, а не только на интернет, заявил руководитель социальной сети "Одноклассники" (ОК) Антон Федчин.

Блокировка Telegram, начавшаяся 16 апреля по решению суда, привела к сбоям в работе ряда сторонних сервисов. Это произошло из-за того, что Telegram для обхода блокировки использовал хостинг Amazon и Google, и Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Минувшей ночью ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс" YNDX, Twitter, Facebook FB и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".

"Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом: сейчас "интернет-зависимой" стала практически любая компания, которая общается со своими клиентами в сети. В результате перебои в работе важных онлайн-сервисов начинают влиять не только на интернет, но и на всю российскую экономику. "На сложившуюся ситуацию нужно смотреть шире, чем просто на проблемы с доступом к интернет-сервисам", - сказал Федчин, слова которого передала пресс-служба соцсети.

По его словам, для интернет-бизнеса проблема еще шире. "Нет никакого смысла развивать новые направления, если пользователи постоянно будут терять к ним доступ. Сейчас мы делаем первые шаги в направлении электронной коммерции и запустили свой маркетплейс с товарами, но если до этих товаров не будет быстрого и удобного доступа, все это будет не нужно: проще сходить на рынок или в обычный магазин", - сказал руководитель соцсети.