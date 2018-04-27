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Минсельхоз РФ в 2018-20 гг может ежегодно закупать в рамках интервенций 970 тыс тонн зерна


Рынки

Добавлена информация об отборе банков и проведении закупочных интервенций (во втором, пятом и шестом абзацах).

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ в 2018-2020 годы может ежегодно закупать в рамках государственных интервенций 970 тысяч тонн зерна и 6,2 тысячи тонн молочной продукции, следует из материалов министерства.

В пятницу Минсельхоз объявил о проведении с 28 апреля отбора банков для осуществления государственных закупочных интервенций. Агент при проведении интервенций, Объединенная зерновая компания (ОЗК), будет заключать с банками кредитные договоры для финансирования проведения госзакупок сельхозпродукции у российских аграриев.

В документах по отбору говорится, что ежегодный объем сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение государственных закупочных интервенций, в 2018-2020 годах по зерну составляет 740 тысяч тонн мягкой продовольственной пшеницы, 150 тысяч тонн мягкой фуражной пшеницы, 20 тысяч тонн ржи, 56,667 тысячи тонн фуражного ячменя и 3,333 тысячи тонн кукурузы.

Кроме того, закупочные интервенции могут проводиться в отношении молочной продукции, в том числе в отношении сухого обезжиренного молока в объеме 3 тысяч тонн, сухого (кроме обезжиренного) молока в объеме 1,567 тысячи тонн и сливочного масла в объеме 1,667 тысячи тонн.

"Фактические объемы ежегодной закупки сельскохозяйственной продукции в интервенционный фонд будут зависеть от конъюнктуры рынка соответствующей сельскохозяйственной продукции в пределах объема финансирования (лимит выдачи)", - добавляется в документе. Общий объем финансирования, предусмотренный на проведение государственных закупочных интервенций, не может превышать 28,395 миллиарда рублей.

Договор с банком-кредитором будет заключаться до 31 декабря 2020 года включительно. Участники отбора должны соответствовать ряду требований, в частности, капитал банка должен составлять не менее 113,581 миллиарда рублей. У банка также должен быть опыт ежегодного кредитования сельхозпроизводителей в размере не менее 25 миллиардов рублей.

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