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S&P понизило рейтинг "ДелоПортс" до "B+" с "BB-", прогноз стабильный


Рынки

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг "ДелоПортс" до "B+" с "BB-", говорится в сообщении агентства.

Таким образом, рейтинг был выведен из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, куда он был помещен 28 декабря 2017 года.

"Снижение рейтинга отражает рост левериджа как у "ДелоПортс", так и у его материнской компании "Дело", которая купила 30,75% акций компании Global Ports", - сообщается в релизе.

Агентство прогнозирует, что соотношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу компании будет на уровне 20-23% в 2018 году и на уровне 22-25% в 2019 году в сравнении с оценкой в 46% в 2017 году.

Если соотношение FFO к долгу упадет ниже 15%, S&P может понизить рейтинги компании. Позитивные рейтинговые действия маловероятны в ближайшей перспективе из-за высокого уровня капитальных затрат в течение следующих двух лет, отмечает агентство.

"ДелоПортс" – холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы компаний "Дело". В структуру активов входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункерная компания ТОС. Оба терминала располагаются в Новороссийске.

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