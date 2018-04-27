FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи Европы завершили торги ростом на сильной финотчетности и статданных


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в "зеленой зоне" после публикации хорошей финансовой отчетности местных компаний и сильной статистики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,09%, до 7502,21 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 5483,19 пункта, немецкий DAX - на 0,64%, до 12580,87 пункта, испанский IBEX 35 - на 0,23%, до 9925,4 пункта.

По мнению аналитика Accendo Markets Майка ван Дулкена (Mike van Dulken), которое приводит телеканал CNBC, сезон финотчетностей вышел на первый план после длительной сосредоточенности трейдеров на проблемах геополитики. "Мы смогли сильнее сфокусироваться на сезоне отчетности и на связанных с ним тенденциях", - сказал эксперт.

Так, испанский банк BBVA по итогам первого квартала 2018 года зафиксировал прибыль в 4,3 миллиона евро, что на 0,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако выручка банка увеличилась на 11,8%, до 1,34 миллиарда евро. Акции BBVA закрыли торги ростом на 2,22%. Другой испанский банк, Caixabank, увеличил прибыль на 4,3%, до 1,2 миллиона евро, а выручку удвоил - до 919 миллионов. Бумаги банка по итогам торгов подорожали на 1,82%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные о безработице в крупнейшей экономике Европы, Германии, в апреле. Показатель ожидаемо сохранился на уровне марта в 5,3%. Это минимальный показатель с момента воссоединения страны в 1990 году. При этом число безработных в Германии в апреле составило 2,37 миллиона человек, снизившись по сравнению с уровнем марта на 7 тысяч.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ