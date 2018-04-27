Биржи Европы завершили торги ростом на сильной финотчетности и статданных

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в "зеленой зоне" после публикации хорошей финансовой отчетности местных компаний и сильной статистики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,09%, до 7502,21 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 5483,19 пункта, немецкий DAX - на 0,64%, до 12580,87 пункта, испанский IBEX 35 - на 0,23%, до 9925,4 пункта.

По мнению аналитика Accendo Markets Майка ван Дулкена (Mike van Dulken), которое приводит телеканал CNBC, сезон финотчетностей вышел на первый план после длительной сосредоточенности трейдеров на проблемах геополитики. "Мы смогли сильнее сфокусироваться на сезоне отчетности и на связанных с ним тенденциях", - сказал эксперт.

Так, испанский банк BBVA по итогам первого квартала 2018 года зафиксировал прибыль в 4,3 миллиона евро, что на 0,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако выручка банка увеличилась на 11,8%, до 1,34 миллиарда евро. Акции BBVA закрыли торги ростом на 2,22%. Другой испанский банк, Caixabank, увеличил прибыль на 4,3%, до 1,2 миллиона евро, а выручку удвоил - до 919 миллионов. Бумаги банка по итогам торгов подорожали на 1,82%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные о безработице в крупнейшей экономике Европы, Германии, в апреле. Показатель ожидаемо сохранился на уровне марта в 5,3%. Это минимальный показатель с момента воссоединения страны в 1990 году. При этом число безработных в Германии в апреле составило 2,37 миллиона человек, снизившись по сравнению с уровнем марта на 7 тысяч.