Глобальные инвесторы сократили свои позиции в активах РФ, но не вышли полностью - ЕБРР

ЛОНДОН, 27 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Крупные международные инвесторы сократили свои позиции в российских активах, однако не вышли из них полностью, говорится в исследовании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

По словам соавтора доклада "Межрегиональное исследование базы инвесторов рынка ценных бумаг" в странах присутствия ЕБРР Андреаса Позавача, в компаниях таких стран, как Россия и Турция, большая доля собственников среди локальных инвесторов. Однако крупные международные инвесторы также в большом количестве присутствуют в активах РФ и Турции.

"Эти рынки схожи между собой тем, что являются достаточно развитыми среди развивающихся стран. Интересно, что в компаниях этих стран высока доля локальных акционеров, однако мы видим и высокое присутствие глобальных институциональных инвесторов, таких, как BlackRock, Lazard, Oppenheimer, сравнимое с объемами в Латинской Америке", - отметил Позавач.

Активы в РФ и Турции привлекают инвесторов высоким качеством, разнообразием, а также тем, что можно приобрести ADR и GDG на акции компаний.

"Россия все еще остается ориентированной на сектор природных ресурсов, в сравнении с Турцией, в этом отличие. Однако оба рынка являются привлекательными для глобальных инвесторов. И, несмотря на санкции против РФ, которые, конечно, способствовали сокращению в последние два года присутствия инвесторов в российских активах, глобальные фонды все еще есть в бумагах РФ. И мы все еще видим спрос на российские бумаги", - пояснил РИА Новости Позавач.