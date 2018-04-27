Биржи США не продемонстрировали единой динамики

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне осторожной оценки инвесторов финансовых отчетов компаний и статистических данных, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,05%, до 24311,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,02%, до 7119,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,11%, до 2669,91 пункта.

Свои отчетности ранее опубликовали такие компании, как Amazon, Microsoft MSFT, Intel, Starbucks SBUX, Colgate-Palmolive, ExxonMobil, Chevron. "Я думаю, прибыли компаний, особенно Amazon, Intel и Microsoft, сегодня ключевые, особенно Amazon. Они продолжают демонстрировать очень быстрый рост, и я думаю, лидерство технологических акций на рынке сохранится", - сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист Harbor Advisory Corp. Джек де Ган (Jack de Gan).

Кроме того, в пятницу стало известно, что реальный рост ВВП США в первом квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 2,3% в годовом выражении. Статистика оказалась лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 2%. При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США в первом квартале замедлились до 1,1% с 4% в четвертом квартале 2017 года, аналитики прогнозировали замедление до 1,2%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по окончательной оценке, снизился до 98,8 пункта со 101,4 пункта в марте, в то время как эксперты ожидали снижения индикатора до 98 пунктов.