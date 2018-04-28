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Медведев проведет заседание правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями


Рынки

МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 апреля проведет заседание комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Глава ФАС РФ Игорь Артемьев в апреле сообщил журналистам, что правкомиссия по иностранным инвестициям в этом месяце выберет один из четырех вариантов сделки по покупке американской компанией Schlumberger акций российской нефтесервисной компании EDC, окончательное решение по сделке ожидается на следующем заседании.

Помимо этого, руководитель службы ранее заявлял, что на заседании правкомиссии будет рассмотрено более 20 сделок зарубежных инвесторов, желающих приобрести российские активы в стратегических отраслях.

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