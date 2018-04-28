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События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 апреля


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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в субботу, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. EURЕврозона - Встреча министров финансов ЕС

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBДикси Групп - финансовая отчетность по МСФО и операционные результаты за 1кв2018
RUBКТК /Кузбасская топливная компания/ - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
RUBАэрофлот - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
RUBТГК-1 - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
RUBГК ПИК - ГОСА (реестр закрыт 06.04.2018, перевыборы СД)
RUBВТБ - закрытие реестра акционеров к ГОСА (23.05.2018)0,00117 (ао) - див-д 2016
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