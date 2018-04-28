События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 апреля

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в субботу, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
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|EUR
|Еврозона - Встреча министров финансов ЕС
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Дикси Групп - финансовая отчетность по МСФО и операционные результаты за 1кв2018
|RUB
|КТК /Кузбасская топливная компания/ - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Аэрофлот - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|RUB
|ТГК-1 - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|RUB
|ГК ПИК - ГОСА (реестр закрыт 06.04.2018, перевыборы СД)
|RUB
|ВТБ - закрытие реестра акционеров к ГОСА (23.05.2018)
|0,00117 (ао) - див-д 2016