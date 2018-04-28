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Бумаги En+ в начале торгов подскочили на 16%, "Русала" - на 3,8%


Рынки / Акции

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Бумаги En+ и "Русала" открыли торги субботы значительным ростом, отыгрывая сообщение о согласии Олега Дерипаски снизить долю в En+, следует из данных Московской биржи.

К 10.10 мск ГДР En+ росли на 11,74% (уже подскакивали на 16,4% – до 352 рублей), акции "Русала" выросли на 1,54% (поднимались на 3,8%). Индекс Мосбиржи снижается на 0,51%.

Бумаги En+ открыли торги ростом на 9,1%, "Русала" - на 1,07%.

Как сообщила в пятницу компания En+, Олег Дерипаска согласился снизить в ней свою долю ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение новых независимых директоров.

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