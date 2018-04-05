Бумаги En+ продолжают расти и уже подскочили более чем на 36%

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Бумаги En+ продолжают набирать обороты и подскочили на 36,6% - к максимуму с 20 апреля на согласии Олега Дерипаски снизить долю в En+, акции "Русала" торгуются в спокойном режиме, следует из данных Московской биржи.

К 13.18 мск ГДР En+ росли на 31,74% (уже подскакивали на 36,6% - до 413 рублей), акции "Русала" росли на 1,57% (уже поднимались на 3,8% - до 31 рубля). Индекс Мосбиржи снижается на 0,47%, также следует из данных биржи.

Как сообщила в пятницу компания En+, Олег Дерипаска согласился снизить в ней свою долю ниже 50% и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение новых независимых директоров.

Позитивное влияние на торги также оказывают заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В интервью телеканалу "Россия 1" Медведев заверил, что власти РФ поддержат попавшие под санкции российские компании с точки зрения необходимости сохранения рабочих мест, чтобы люди, которые трудятся на этих предприятиях, не пострадали.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.