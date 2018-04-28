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События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 апреля-3 мая


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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые с 28 апреля по 3 мая события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
30.апр
JPYЯпония - День Сёва - выходной на Токийской фондовой бирже
CNYКитай - День труда - выходной на Шанхайской фондовой бирже
предв. AUDАвстралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м)-6,10%
4:00 CNYКитай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)51,551,3
4:00 CNYКитай - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (апрель)54,6
4:30 AUDАвстралия - Кредитование частного сектора (м/м) (март)0,40%
предв. AUDАвстралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
9:00 EURГермания - Объём розничных продаж (м/м) (март)-0,70%0,80%
12:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)0,30%0,20%
предв. EURЕврозона - Встреча министров финансов ЕС
15:00 EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)0,40%0,50%
15:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)0,20%0,20%
15:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)1,60%1,90%
15:30 USDСША - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)0,20%0,10%
15:30 USDСША - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)1,80%
15:30 USDСША - Расходы физических лиц (м/м) (март)0,20%0,40%
15:30 CADКанада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март)-0,30%
16:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель)57,457,9
17:00 USDСША - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март)3,10%0,90%
01.май
CNYКитай - День труда - выходной на Шанхайской фондовой бирже
EURГермания, Испания, Италия, Франция - День труда - выходной на биржах
1:30 AUDАвстралия - Индекс производственной активности AIG (апрель)63,1
7:30 AUDАвстралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (май)1,50%1,50%
11:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)55,154,8
15:30 CADКанада - ВВП (г/г)2,70%
15:30 CADКанада - ВВП (м/м) (февраль)-0,10%0,20%
16:45 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)56,5
17:00 USDСША - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (апрель)57,357,4
17:00 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)59,358,4
21:30 CADКанада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
23:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)1,099 млн барр
02.май
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (апрель)5150,8
10:15 EURИспания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)54,854,2
10:45 EURИталия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)55,154,4
10:50 EURФранция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)53,453,4
10:55 EURГермания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)58,158,1
11:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)5656
11:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)4750,4
12:00 EURЕврозона - ВВП (г/г)2,70%
12:00 EURЕврозона - ВВП (кв/кв)0,60%
12:00 EURЕврозона - Уровень безработицы (март)8,50%8,50%
15:15 USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)241 тыс203 тыс
17:30 USDСША - Запасы сырой нефти2,17 млн барр
17:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)0,459 млн барр
21:00 USDСША - Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
21:00 USDСША - Решение по процентной ставке ФРС1,75%1,75%
03.май
JPYЯпония - День Конституции
4:30 AUDАвстралия - Разрешения на строительство (м/м) (март)-6,20%1%
4:30 AUDАвстралия - Сальдо торгового баланса (март)0,825 млрд австрал. долл0,5 млрд австрал. долл
10:00 EURИспания - Изменение количества безработных-47,7 тыс
11:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)51,753,5
11:40 EURИспания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций1,24%
12:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)1%
12:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)1,30%1,30%
15:00 EURЕврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
15:30 USDСША - Объем экспорта204,45 млрд долл
15:30 USDСША - Объем импорта262,04 млрд долл
15:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице209 тыс225 тыс
15:30 USDСША - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018)2,70%0,90%
15:30 USDСША - Сальдо торгового баланса (март) -57,6 млрд долл -50 млрд долл
15:30 USDСША - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2018)2,50%3%
15:30 CADКанада - Сальдо торгового баланса (март) -2,69 млрд канад. долл -2,2 млрд канад. долл
15:30 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
16:45 USDСША - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)54,8
16:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)54,4
17:00 USDСША - Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)-0,70%
17:00 USDСША - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м)2,60%
17:00 USDСША - Объём промышленных заказов (м/м) (март)1,20%1,40%
17:00 USDСША - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель)56,6
17:00 USDСША - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апрель)58,858,2

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
29.апр
RUBБанк Санкт-Петербург - закрытие реестра акционеров к ГОСА (24.05.2018, реестр для выплаты - 04.06.2018)1,05 (ао), 0,11 (ап) - див-д 20161,62 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД) - див-д 2017
30.апр
RUBКубаньэнерго - закрытие реестра акционеров к ГОСА (25.05.2018, реестр для выплаты - 04.06.2018)1,89 - див-д 20161,059 (рекоменд. СД) - див-д 2017
01.май
RUBРоссия - День труда
02.май
RUBОГК-2 - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
03.май
9:00 RUBИндекс производственной активности PMI (апрель)50,6
RUBНОВАТЭК - закрытие реестра на выплату див-дов (ВОСА - 20.04.2018, фин. див-ды 2017)6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 20166,95 (1П2017) + 8 (фин) - див-д 2017
RUBМосэнерго - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
RUBЭнел Россия - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
RUBЛенэнерго - финансовая отчетность по МСФО за 2017
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