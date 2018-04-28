События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 апреля-3 мая

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые с 28 апреля по 3 мая события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|30.апр
|JPY
|Япония - День Сёва - выходной на Токийской фондовой бирже
|CNY
|Китай - День труда - выходной на Шанхайской фондовой бирже
|предв.
|AUD
|Австралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-6,10%
|4:00
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|51,5
|51,3
|4:00
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (апрель)
|54,6
|4:30
|AUD
|Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (март)
|0,40%
|предв.
|AUD
|Австралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|9:00
|EUR
|Германия - Объём розничных продаж (м/м) (март)
|-0,70%
|0,80%
|12:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,30%
|0,20%
|предв.
|EUR
|Еврозона - Встреча министров финансов ЕС
|15:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,40%
|0,50%
|15:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)
|0,20%
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)
|1,60%
|1,90%
|15:30
|USD
|США - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
|0,20%
|0,10%
|15:30
|USD
|США - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)
|1,80%
|15:30
|USD
|США - Расходы физических лиц (м/м) (март)
|0,20%
|0,40%
|15:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март)
|-0,30%
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель)
|57,4
|57,9
|17:00
|USD
|США - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март)
|3,10%
|0,90%
|01.май
|CNY
|Китай - День труда - выходной на Шанхайской фондовой бирже
|EUR
|Германия, Испания, Италия, Франция - День труда - выходной на биржах
|1:30
|AUD
|Австралия - Индекс производственной активности AIG (апрель)
|63,1
|7:30
|AUD
|Австралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (май)
|1,50%
|1,50%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|55,1
|54,8
|15:30
|CAD
|Канада - ВВП (г/г)
|2,70%
|15:30
|CAD
|Канада - ВВП (м/м) (февраль)
|-0,10%
|0,20%
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|56,5
|17:00
|USD
|США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (апрель)
|57,3
|57,4
|17:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
|59,3
|58,4
|21:30
|CAD
|Канада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
|23:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,099 млн барр
|02.май
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (апрель)
|51
|50,8
|10:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|54,8
|54,2
|10:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|55,1
|54,4
|10:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|53,4
|53,4
|10:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|58,1
|58,1
|11:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|56
|56
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|47
|50,4
|12:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (г/г)
|2,70%
|12:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (кв/кв)
|0,60%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Уровень безработицы (март)
|8,50%
|8,50%
|15:15
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
|241 тыс
|203 тыс
|17:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|2,17 млн барр
|17:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,459 млн барр
|21:00
|USD
|США - Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США - Решение по процентной ставке ФРС
|1,75%
|1,75%
|03.май
|JPY
|Япония - День Конституции
|4:30
|AUD
|Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (март)
|-6,20%
|1%
|4:30
|AUD
|Австралия - Сальдо торгового баланса (март)
|0,825 млрд австрал. долл
|0,5 млрд австрал. долл
|10:00
|EUR
|Испания - Изменение количества безработных
|-47,7 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|51,7
|53,5
|11:40
|EUR
|Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,24%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,30%
|1,30%
|15:00
|EUR
|Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
|15:30
|USD
|США - Объем экспорта
|204,45 млрд долл
|15:30
|USD
|США - Объем импорта
|262,04 млрд долл
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|209 тыс
|225 тыс
|15:30
|USD
|США - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018)
|2,70%
|0,90%
|15:30
|USD
|США - Сальдо торгового баланса (март)
|-57,6 млрд долл
|-50 млрд долл
|15:30
|USD
|США - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2018)
|2,50%
|3%
|15:30
|CAD
|Канада - Сальдо торгового баланса (март)
|-2,69 млрд канад. долл
|-2,2 млрд канад. долл
|15:30
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|16:45
|USD
|США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|54,8
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
|54,4
|17:00
|USD
|США - Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|-0,70%
|17:00
|USD
|США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м)
|2,60%
|17:00
|USD
|США - Объём промышленных заказов (м/м) (март)
|1,20%
|1,40%
|17:00
|USD
|США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель)
|56,6
|17:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
|58,8
|58,2
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|29.апр
|RUB
|Банк Санкт-Петербург - закрытие реестра акционеров к ГОСА (24.05.2018, реестр для выплаты - 04.06.2018)
|1,05 (ао), 0,11 (ап) - див-д 2016
|1,62 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД) - див-д 2017
|30.апр
|RUB
|Кубаньэнерго - закрытие реестра акционеров к ГОСА (25.05.2018, реестр для выплаты - 04.06.2018)
|1,89 - див-д 2016
|1,059 (рекоменд. СД) - див-д 2017
|01.май
|RUB
|Россия - День труда
|02.май
|RUB
|ОГК-2 - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|03.май
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (апрель)
|50,6
|RUB
|НОВАТЭК - закрытие реестра на выплату див-дов (ВОСА - 20.04.2018, фин. див-ды 2017)
|6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 2016
|6,95 (1П2017) + 8 (фин) - див-д 2017
|RUB
|Мосэнерго - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|RUB
|Энел Россия - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|RUB
|Ленэнерго - финансовая отчетность по МСФО за 2017