События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 апреля-3 мая

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые с 28 апреля по 3 мая события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 30.апр JPY Япония - День Сёва - выходной на Токийской фондовой бирже CNY Китай - День труда - выходной на Шанхайской фондовой бирже предв. AUD Австралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -6,10% 4:00 CNY Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 51,5 51,3 4:00 CNY Китай - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (апрель) 54,6 4:30 AUD Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (март) 0,40% предв. AUD Австралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи 9:00 EUR Германия - Объём розничных продаж (м/м) (март) -0,70% 0,80% 12:00 EUR Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,30% 0,20% предв. EUR Еврозона - Встреча министров финансов ЕС 15:00 EUR Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,40% 0,50% 15:30 USD США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) 0,20% 0,20% 15:30 USD США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) 1,60% 1,90% 15:30 USD США - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) 0,20% 0,10% 15:30 USD США - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г) 1,80% 15:30 USD США - Расходы физических лиц (м/м) (март) 0,20% 0,40% 15:30 CAD Канада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март) -0,30% 16:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель) 57,4 57,9 17:00 USD США - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март) 3,10% 0,90% 01.май CNY Китай - День труда - выходной на Шанхайской фондовой бирже EUR Германия, Испания, Италия, Франция - День труда - выходной на биржах 1:30 AUD Австралия - Индекс производственной активности AIG (апрель) 63,1 7:30 AUD Австралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (май) 1,50% 1,50% 11:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 55,1 54,8 15:30 CAD Канада - ВВП (г/г) 2,70% 15:30 CAD Канада - ВВП (м/м) (февраль) -0,10% 0,20% 16:45 USD США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 56,5 17:00 USD США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (апрель) 57,3 57,4 17:00 USD США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель) 59,3 58,4 21:30 CAD Канада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза 23:30 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,099 млн барр 02.май 4:45 CNY Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (апрель) 51 50,8 10:15 EUR Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 54,8 54,2 10:45 EUR Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 55,1 54,4 10:50 EUR Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 53,4 53,4 10:55 EUR Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 58,1 58,1 11:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 56 56 11:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 47 50,4 12:00 EUR Еврозона - ВВП (г/г) 2,70% 12:00 EUR Еврозона - ВВП (кв/кв) 0,60% 12:00 EUR Еврозона - Уровень безработицы (март) 8,50% 8,50% 15:15 USD США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель) 241 тыс 203 тыс 17:30 USD США - Запасы сырой нефти 2,17 млн барр 17:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,459 млн барр 21:00 USD США - Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/ 21:00 USD США - Решение по процентной ставке ФРС 1,75% 1,75% 03.май JPY Япония - День Конституции 4:30 AUD Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (март) -6,20% 1% 4:30 AUD Австралия - Сальдо торгового баланса (март) 0,825 млрд австрал. долл 0,5 млрд австрал. долл 10:00 EUR Испания - Изменение количества безработных -47,7 тыс 11:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель) 51,7 53,5 11:40 EUR Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,24% 12:00 EUR Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1% 12:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,30% 1,30% 15:00 EUR Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио 15:30 USD США - Объем экспорта 204,45 млрд долл 15:30 USD США - Объем импорта 262,04 млрд долл 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 209 тыс 225 тыс 15:30 USD США - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018) 2,70% 0,90% 15:30 USD США - Сальдо торгового баланса (март) -57,6 млрд долл -50 млрд долл 15:30 USD США - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2018) 2,50% 3% 15:30 CAD Канада - Сальдо торгового баланса (март) -2,69 млрд канад. долл -2,2 млрд канад. долл 15:30 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере 16:45 USD США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 54,8 16:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель) 54,4 17:00 USD США - Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) -0,70% 17:00 USD США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) 2,60% 17:00 USD США - Объём промышленных заказов (м/м) (март) 1,20% 1,40% 17:00 USD США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель) 56,6 17:00 USD США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апрель) 58,8 58,2

Российские события