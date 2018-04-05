ОБЗОР - Рынок акций РФ и рубль снизились на "тонком" рынке

МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций и рубль снизились в эту субботу, последний рабочий день апреля, в отсутствие значимой части зарубежных игроков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 0,18%, до 2297,30 пункта, индекс РТС - на 0,26%, до 1164,09 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.01 мск рос на 8 копеек, до 62,24 рубля, курс евро - на 24 копейки, до 75,65 рубля.

Нефть марки Brent в субботу на мировых рынках не торговалась.

"Со стороны крупнейших мировых площадок внешний фон отсутствовал, поэтому российский рынок торговался в одиночку", - комментирует Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Компания "Сургутнефтегаз" SNGS отчиталась в субботу за 2017 год по МСФО и за первый квартал по РСБУ. Бумаги компании закрылись разнонаправленно: префы поднялись на 0,47%, обыкновенные акции снизились на 0,49%.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО, относящийся к акционерам компании, за 2017 год составила 194,66 миллиарда рублей против убытка в 62,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка от реализации выросла на 15% и составила 1,18 триллиона рублей.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом квартале 2018 года составила 62,1 миллиарда рублей против убытка в 90,7 миллиарда рублей годом ранее.

"Сургутнефтегаз" традиционно не дает комментариев по отчетности. Исходя из опубликованных данных, отмечаем, что рост выручки составил 15%. Очевидно, что драйвером стало повышение цен на нефть и нефтепродукты. В этих сегментах реализация в денежном выражении увеличилась на 14% и 19% соответственно. Операционные расходы поднялись на 18%, до 902,6 миллиарда рублей", - комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Основное влияние на финансовый результат оказали курсовые разницы: убыток по ним составил 118 миллиардов рублей, и это в 3,7 раза меньше, чем годом ранее. Но несмотря на обесценение, существенно вырос объем денежных средств, он превысил 2,5 триллиона рублей против 2,3 триллиона рублей годом ранее. Сургут сократил капвложения на 12%, до 160 миллиардов рублей", - добавил аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – ГДР En+ (34,55%), акции ТГК-1 (2,25%), "Мосэнерго" MSNG(1,79%), ИСКЧ (1,67%), префы "Транснефти" (1,36%), префы "Мечела" MTLR(0,89%).

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". С момента объявления санкций США в начале апреля GDR En+ максимально падали в цене на 62,2% - до 269 рублей.

Как сообщила в пятницу En+, Дерипаска согласился снизить в ней свою долю ниже 50% и покинуть совет директоров. Он также дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров.

"До тех пор, пока не будет окончательной ясности, готовы ли США смягчить свою позицию в отношении активов Дерипаски, вряд ли стоит ждать, что начнутся масштабные покупки ГДР En+ Group и акций "Русала", - отмечает, тем не менее, Алексей Коренев из "Финама".

Среди лидеров падения – обыкновенные акции "Россетей" (-1,44%), акции "Интер РАО" IRAO(-0,98%), "ВСМПО-Ависмы" (-0,87%), "Аптечной сети 36 и 6%" (-0,85%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На предстоящей неделе сохраняется вероятность дальнейшего укрепления курса доллара, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

"Поддержку доллару оказывает положительная динамика американского ВВП, поддерживаемая ростом потребительских и инвестиционных расходов. Рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость, сохраняя уровень безработицы на исторически низком уровне. Улучшается ситуация и с торговым балансом США – наблюдается плавное снижение величины торгового дефицита", - считает она.

"Подтверждение высшего кредитного рейтинга США международным агентством Moody's создает дополнительные стимулы для вложений в американскую экономику. В роли дополнительного укрепляющего фактора продолжает оставаться растущая доходность казначейских облигаций США", - добавляет Комарова.

Наталья Мильчакова из "Альпари" считает, что после праздников индекс РТС будет колебаться на уровне в 1100-1200 пунктов, а индекс Мосбиржи - на уровнях в 2200-2300 пунктов. Аналитик также полагает, что после праздников пара доллар-рубль может торговаться на уровнях в 62-63 рубля, а пара евро-рубль - в диапазоне 75-76 рублей.