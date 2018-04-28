ОБЗОР - Инвестиционный убыток НПФ "Будущее" за 2017 г по МСФО составил 6,4 млрд руб

МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Инвестиционный убыток негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" за 2017 год по МСФО составил 6,4 миллиарда рублей, в результате доходность по пенсионным накоплениям показала отрицательный результат, который фонд обещает компенсировать, говорится в сообщении НПФ.

"Результат инвестиционной деятельности за 2017 год сформирован под давлением ситуации в банковском секторе и связанной с ней отрицательной переоценкой финансовых активов в размере 20,7 миллиарда рублей. За счет реализации данного фактора инвестиционный убыток составил 6,4 миллиарда рублей. Как результат, доходность по пенсионным накоплениям составила минус 2,01% годовых, доходность по пенсионным резервам составила 0,02% годовых", - сообщил НПФ.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА

В начале апреля в рамках отчетности по ОСБУ фонд уже сообщал о получении инвестиционного убытка за 2017 год в размере 6 миллиардов рублей.

"Ключевые тренды 2017 года мы уже раскрыли и пояснили в рамках отчетности по ОСБУ – по стандартам МСФО их влияние сохраняется. Так, результат от инвестиционной деятельности также сформирован под давлением переоценки бумаг группы "Открытие" и банка ВТБ, данное снижение будет компенсировано клиентам фонда за счет инвестиционного дохода следующих лет либо за счет собственных средств фонда", - сказала генеральный директор НПФ "Будущее" Мария Калинкина, чьи слова приводятся в сообщении.

Переоценка ряда активов и стала ключевым фактором, оказавшим влияние на инвестиционный результат НПФ "Будущее" в 2017 году. Это, в частности, отрицательная переоценка ценных бумаг финансовой группы "Открытие" объемом около 12 миллиардов рублей в связи с санацией банка и отрицательная переоценка акций ВТБ в портфеле на 8,1 миллиарда рублей в связи со снижением стоимости акций банка на 37% за 2017 год.

При этом по состоянию на конец первого квартала 2018 года цена акций банка ВТБ на Московской бирже увеличилась на 9%, что позволяет подтвердить положительную переоценку данных финансовых вложений в первом квартале 2018 года, отмечают в фонде.

ПОЗИТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Совокупный доход НПФ "Будущее" за 2017 год по МСФО составил 3 миллиарда рублей. На 31 декабря 2017 года активы НПФ по сравнению с 31 декабря 2016 года увеличились на 11%, или на 29,1 миллиарда рублей, и составили 293,3 миллиарда рублей. Число клиентов НПФ "Будущее" на конец 2017 года составило 4,5 миллиона человек (4,4 миллиона застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и 75,5 тысячи человек-участников программ негосударственного пенсионного обеспечения, НПО).

В 2017 году фонд выплатил почти 1,5 миллиарда рублей пенсий в рамках ОПС, основную часть пришлась на единовременные выплаты пенсий. По негосударственному пенсионному обеспечению фонд в 2017 году выплатил 350 миллионов рублей.

Взносы по договорам ОПС за 2017 год выросли на 31%, или на 9,7 миллиарда рублей, и составили 41,3 миллиарда рублей, взносы по НПО выросли на 24%, или на 10,4 миллиона рублей, и составили 53,7 миллиона рублей. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об ОПС и деятельности по НПО в 2017 году уменьшились на 75%, или на 17,7 миллиарда рублей, и составили 6,4 миллиарда рублей, что объясняется органическим снижением оттока клиентов фонда.