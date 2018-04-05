Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи к 17.04 мск рос на 0,65% - до 2212,27 пункта, индекс РТС снижался на 0,37%, до 1159,76 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 52 копейки - до 62,78 рубля, курс евро - на 17 копеек - до 75,87 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,49% - до 74,15 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"В последний торговый день апреля основные российские фишки торгуются разнонаправленно", - отмечает Александр Разуваев из "Альпари". "Инвесторов снова беспокоит геополитика", - говорит эксперт, добавляя, что "как на реальные, так и на фейковые новости однозначно реагируют рынки".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - "М.Видео" (3,16%), ММК (2,95%), "Интер РАО" IRAO(2,78%), "Яндекса" YNDX(2,46%), "Аптечной сети 36 и 6" (2,29%), а также акции "Северстали" CHMF(1,85%).

Среди лидеров падения - ГДР En+ (-3,19%), НЛМК (-1,3%), "Мостотреста" MSTT(-1,17%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По мнению Разуваева, индекс Мосбиржи с высокой вероятностью покажет до конца дня итоговую динамику около нуля и по итогам торгов составит около 2300 пунктов.

До конца дня доллар проторгуется в диапазоне между 61,4-62,8 рубля, евро - в районе 75,04-76,4 рубля, прогнозирует Иван Марчена из ГК Forex Club.