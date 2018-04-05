ОБЗОР: Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно, рубль продолжает снижаться

МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно по основным индексам, рубль продолжает снижаться к доллару и евро, несмотря на отскок нефтяных котировок вверх.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,42% - до 2307,02 пункта, индекс РТС снизился на 0,87%, до 1153,96 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.12 мск рос на 76 копеек - до 63,03 рубля, курс евро - на 48 копеек - до 76,18 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent поднимается на 1,14% - до 74,63 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Фактор нового премьер министра и шире, экономического блока правительства, становится все более значимым для рынка, временно отодвигая даже геополитику. Ротация ожидается серьезной и может затронуть в том числе менеджмент государственных компаний. Фактор состава нового правительства станет определяющим для рынка", - комментирует Александр Разуваев из "Альпари".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ММК (3,4%), "Яндекса" YNDX(3,33%), "Мегафона" MFON(2,94%), "Северстали" CHMF(2,42%), ВТБ (2,41%), а также префы "Татнефти" TATN(1,39%), "Аптечной сети 36 и 6" (2%) и акции АФК "Система" AFKS(1,91%).

Среди лидеров падения – ГДР En+ (-3,93%), акции ТМК (-3,35%), "Мосэнерго" MSNG(-2,76%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,71%), префы "Транснефти" (-1,43%) и обыкновенные акции "Татнефти" (-1,42%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ключевым внешним фактором, с точки зрения Разуваева из "Альпари", является риторика ФРС на заседаниях 1 и 2 мая.

"Естественно отмеченные выше факторы – нефть и новый кабмин РФ также не стоит сбрасывать со счетов. С нашей точки зрения, текущий уровень курса рубля близок к равновесному. Дорогая нефть и привлекательные дивиденды ряда российских компаний уравновешивают санкционные риски. Мы полагаем, что в первомайские дни волатильность на российском валютном рынке будет снижаться, а курс рубля останется примерно на текущем уровне", - говорит он.

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев считает, что фондовые рынки лишены драйверов роста. "Сильный сезон квартальных результатов в США не привел к заметному повышению фондовых индексов, инвесторы сдержанно реагировали на показатели прибыли и выручки компаний США, превышающие рыночные консенсус-прогнозы. Главным остаются ожидания ускорения роста инфляции на фоне умеренного роста экономики и повышения цен на товарно-сырьевых рынках", - говорит он.

По его мнению, это повышает вероятность более агрессивного повышения базовой процентной ставки ФРС в среднесрочной перспективе, что значительно поддерживает доллар. Кроме того, это приводит к росту доходностей казначейских обязательств США, что, в свою очередь, лишает привлекательности инвестиции в фондовый рынок, заключает эксперт.