Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в красной зоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 1,35% - до 6,01 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,75%, до 66,3 доллара, "Новатэка" NVTK - росла на 0,16%, до 127,2 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP теряли в цене 1,2%, достигая 4,57 доллара, "Газпром нефти" - дешевели на 0,92%, до 24,28 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,2% - до 1,89 доллара, Сбербанка SBER - снижалась на 0,07%, до 14,89 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 2,67% - до 20,05 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 0,81% - до 17,34 доллара. Бумаги "Северстали" CHMF дешевели на 0,44% - до 15,9 доллара, НЛМК - на 0,27%, до 25,58 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 0,46% - до 19,08 доллара, "Ленты" - снижались в цене на 1,78%, до 5,53 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опускалась на 1,35% - до 3,59 доллара.