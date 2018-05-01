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Британский индекс FTSE 100 растет на корпоративных отчетностях


Рынки

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 во вторник растет на сильных корпоративных отчетностях, свидетельствуют данные торгов. Сдерживает рост негативная статистика по деловой активности в стране.

По состоянию на 13.03 мск FTSE 100 рос на 0,38% - до 7537,75 пункта.

Биржи Франции и Германии закрыты во вторник в связи с праздниками. К закрытию торгов понедельника французский CAC 40 вырос на 0,68% - до 5520,5 пункта, немецкий DAX - на 0,25%, до 12612,11 пункта.

Британский нефтегазовый гигант BP ранее во вторник сообщил о росте чистой прибыли в первом квартале текущего года в 1,7 раза - до 2,5 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная чистая прибыль составила 12,33 доллара против 7,38 доллара за первый квартал 2017 года.

Британский сервис по доставке еды Just Eat в первом квартале увеличил выручку в 1,5 раза в годовом выражении - до 117,4 миллиона фунтов (примерно 162 миллиона долларов). Количество заказов в Великобритании выросло на 24% - до 29,7 миллиона, а за ее пределами - на 46%, до 21,9 миллиона.

При этом несколько сдерживает рост негативная статистика по деловой активности в стране в апреле. Как сообщила исследовательская организация Markit Economics, индекс деловой активности в сфере промышленности (PMI) Великобритании за отчетный месяц оказался на минимуме за последние 1 год и 5 месяцев - на уровне 53,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением марта в 54,9 пункта. Аналитики ожидали снижения лишь до 54,9 пункта с первоначального уровня марта в 55,1 пункта.

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