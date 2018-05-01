Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на фоне слабых торгов

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник в основном снижаются при небольшом объеме торгов, т.к. биржи ряда стран закрыты на праздники, свидетельствуют данные Уолл-стрит.

По состоянию на 15.46 мск фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,11% - до 24104 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,08%, до 6607,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 2646,25 пункта.

Во вторник многие мировые биржи закрыты из-за праздников. Так, не работают в этот день биржи Китая, Гонконга, Южной Кореи, Германии, Франции и других. В связи с этим объем торгов ниже обычного уровня.

Инвесторы отыгрывают новости по пошлинам США на металлы. В ночь на вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента о том, что президент страны Дональд Трамп принял решение об очередной отсрочке вступления в силу новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия – на этот раз до 1 июня. Первоначально отсрочка для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза действовала до 1 мая.

В понедельник Белый дом сообщил, что 3 мая в Пекине стартуют переговоры США и КНР по торговле.

Также рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке. Решение будет объявлено 2 мая. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,5-1,75%, а на заседании в июне - повышения до 1,75-2%.

Кроме того, в ночь на среду, после закрытия рынков США, будет опубликована отчетность компании Apple AAPL.