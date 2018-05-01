Биржи США снижаются на фоне низкого объема торгов из-за праздников

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются во вторник при низком объеме торгов из-за праздников и на неоднозначных отчетностях компаний региона, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,98% - до 23925,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,05%, до 7062,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,42%, до 2636,98 пункта.

Во вторник ряд мировых рынков закрыты в связи с праздниками. Так, 1 мая не работают рынки Китая, Гонконга, Южной Кореи, а также Германии, Франции, Испании и ряда других стран. В связи с этим объем торгов снижен.

При этом инвесторы отыгрывают данные отчетностей американских компаний. Так, чистая прибыль американского фармацевтического гиганта Merck&Co в первом квартале 2018 года упала в 2,1 раза в годовом выражении - до 741 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,27 доллара с 0,56 доллара годом ранее.

Прибыль за первые три месяца финансового года фармацевтической компании Pfizer в первом квартале увеличилась на 14% в годовом выражении - до 3,561 миллиарда долларов. При этом акции компании теряют в цене 3,9%, поскольку продажи препаратов Ibrance и Xeljanz оказались ниже прогнозов аналитиков.

Негативно влияют на торги и данные статистики по деловой активности в США. Индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в апреле опустился до 57,3% с 59,3% в марте, сообщил ранее во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидали снижения показателя только до 58,6%.