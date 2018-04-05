Акции "Русала" умеренно растут на новостях от минфина США

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Акции "Русала" умеренно растут в начале среды, отыгрывая новости о продлении минфином США сроков исполнения решений по санкциям, свидетельствуют данные торгов.

К 10.21 мск акции "Русала" дорожали на 0,6% до 31,25 рубля, в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 1,9% до 31,65 рубля.

Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.

Также до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром GAZP бурение", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, группы "Ренова". Все эти компании попали под санкции США по Украине.