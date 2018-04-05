Акции "Роснефти" подскочили в цене на планах по buy back

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Акции "Роснефти" ROSN подскочили в цене в начале дня, отыгрывая новости о планах обратного выкупа акций компании, свидетельствуют данные торгов.

К 10.37 мск акции "Роснефти" дорожали на 5,33% до 403,40 рубля, в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 6,54% до 408,05 рубля — максимума с января 2017 года.

"Роснефть" планирует провести программу обратного выкупа акций (buy back) на 2 миллиарда долларов в 2018-2020 годах; программа начнется во втором квартале 2018 года после получения корпоративных одобрений и будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов. Это делается с целью повышения доходности для акционеров в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО.