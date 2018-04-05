ГДР En+ подскакивали на 11% на новостях из США

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Глобальные депозитные расписки (ГДР) En+ подскакивали на утренних торгах на Московской бирже на 11%, при этом акции "Русала" умеренно растут, отыгрывая новости о продлении минфином США сроков исполнения решений по санкциям, свидетельствуют данные торгов.

К 10.39 мск ГДР En+ растут на 6,52% (уже подскакивали на 11% - до 434 рубля), акции "Русала" дорожали на 0,84% до 31,32 рубля (в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 1,9% до 31,65 рубля, префы группы "ГАЗ" GAZA - росли на 1,96%, ее обыкновенные акции - на 0,7%. При этом индекс Мосбиржи рос на 0,31%, следует из данных биржи.

Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.

Также до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром GAZP бурение", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, группы "Ренова". Все эти компании попали под санкции США по Украине.