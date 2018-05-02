Фьючерсы на фондовые индексы США колеблются в ожидании новостей от ФРС

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду колеблются без единой динамики в ожидании решения ФРС США по ставке и комментариев регулятора по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.07 мск фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,13% - до 24039 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,18% - до 6704,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,04% - до 2651,25 пункта. При этом ранее в ходе торгов фьючерсы показывали рост.

Позднее в среду Федеральная резервная система США сообщит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, по состоянию на среду 94,3% экспертов считают, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 1,5-1,75% годовых, а в июне - повысит ее до 1,75-2%. Последний раз ставка была повышена в марте на 0,25 процентного пункта. Инвесторы также традиционно ждут сопроводительных комментариев регулятора, чтобы сделать выводы о его дальнейшей монетарной политике.

Сдерживают снижение фьючерсов сильные отчетности компаний и позитивная статистика по рынку труда. Так, корпорация Apple AAPL сообщила о росте чистой прибыли на 17% за первое полугодие 2017-2018 финансового года - до 33,887 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,63 доллара против 5,46 доллара годом ранее. Продажи iPhone во втором квартале составили 52,217 миллиона единиц (снижение на 32% в квартальном выражении и рост на 3% в годовом). На предварительных торгах акции Apple на этом фоне дорожают на 3,6%.

Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 204 тысячи по сравнению с показателем марта, сообщила ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP). Показатель оказался лучше прогноза, который предполагал рост на 200 тысяч. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения - до 228 тысяч с 241 тысячи.