Биржи США в основном снижаются в ожидании решения ФРС

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США в среду в основном незначительно снижаются в ожидании решения ФРС по ставке, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.25 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,09% - до 24076,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,18% - до 7143,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - снижался на 0,13%, до 2651,38 пункта.

Позднее в среду инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, по состоянию на среду 94,3% экспертов считают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне 1,5-1,75% годовых, а в июне - повысит ее до 1,75-2%. Последний раз ставка была повышена в марте на 0,25 процентного пункта.

Традиционно трейдеры ожидают подсказок ФРС по поводу дальнейшей монетарной политики. По итогам мартовского заседания регулятор сообщил, что в текущем году ожидает три повышения ставки.

Поддерживает индекс технологических компаний NASDAQ сильная отчетность корпорации Apple AAPL. В ночь на среду компания сообщила, что в первом полугодии 2017-2018 финансового года, завершившемся 31 марта, ее чистая прибыль выросла на 17% - до 33,887 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,63 доллара против 5,46 доллара годом ранее. Акции Apple на этом фоне дорожают на 4%.

Сдерживают снижение индексов и данные отчетности одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт - MasterCard. Компания сообщила о росте чистой прибыли по итогам первого квартала на 38% в годовом выражении, до рекордного уровня в 1,5 миллиарда долларов. Выручка также достигла рекордной отметки 3,58 миллиарда долларов, увеличившись на 31%. Акции компании в итоге дорожают на 2,8%.