Курс доллара растет в ожидании новостей от ФРС США

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Доллар дорожает к основным мировым валютам в среду вечером, - инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и подсказок по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 92,6 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,197 доллара с 1,1993 доллара за евро. Курс доллара к иене незначительно снижался - до 109,85 иены за доллар со 109,86 иены на предыдущем закрытии.

Вечером 2 мая рынки ожидают итогов двухдневного заседания ФРС. По данным CME Group, по состоянию на среду 94,3% экспертов считают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне 1,5-1,75% годовых, а в июне - повысит ее до 1,75-2%.

Особое внимание трейдеры будут обращать на комментарии регулятора, чтобы получить подсказки по дальнейшей монетарной политике. "Ястребиные" заявления ФРС могут способствовать дальнейшему росту американской валюты.

По итогам мартовского заседания регулятор сообщил, что в текущем году ожидает три повышения ставки.

Поддерживает американскую валюту и позитивная статистика по рынку труда США. Число рабочих мест в частных компаниях страны в апреле выросло на 204 тысячи по сравнению с показателем марта, сообщила ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP). Аналитики предполагали рост только на 200 тысяч. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения - до 228 тысяч с 241 тысячи.