ОБЗОР – Фондовый рынок РФ и рубль снизились в ожидании решения ФРС США

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и рубль в среду снизились на фоне слабой динамики рынка нефти и в ожидании решения ФРС США по базовой ставке, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на символические 0,03% - до 2306,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,51%, до 1136,56 пункта. Разница в динамике индексов объясняется значительным ростом курса доллара к рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.45 мск рос на 95 копеек — до 63,91 рубля, курс евро - на 36 копеек, до 76,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар подскакивал до 64,3 рубля — максимума с 11 апреля.

В ОЖИДАНИИ НОВОСТЕЙ ОТ ФРС

Инвесторы в среду ожидали итогов двухдневного заседания ФРС США. Большинство из них считают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне 1,5-1,75% годовых, а в июне - повысит ее до 1,75-2%. Последний раз ставка была повышена в марте на 0,25 процентного пункта.

На этом фоне российский фондовый рынок в основном снизился. Российские акции отыгрывали также сползание вниз рынка нефти на данных о росте добычи и запасов "черного золота" в США.

Рубль на этом фоне упал к основным мировым валютам. При этом сползание евро на форекс ниже 1,2 доллара обусловило краткосрочный подскок доллара выше 64 рублей в течение торговой сессии среды.

В целом доллар и евро вечером прибавляли к рублю 0,5-1,5%. Рублевая цена нефти колебалась в районе 4,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Динамика торгов четверга на фондовом и валютном рынках России будет зависеть от решения ФРС по ставке и комментариев регулятора по дальнейшей монетарной политике США, отмечает Александр Разуваев из компании "Альпари".

На следующих торгах доллар будет колебаться в диапазоне 62,9-64,9 рубля, евро – в коридоре 75,8-77 рубля. Рубль продолжит тестировать двухнедельные минимумы, к которым он опустился в среду, предполагает Иван Марчена из ГК Forex Club.