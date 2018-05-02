Фондовые индексы США почти не отреагировали на решение ФРС по ставке

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы в среду слабо отреагировали на ожидаемое сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.40 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,07% - до 24115,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,3%, до 7152,07 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,11% - до 2651,95 пункта.

До оглашения итогов мартовского заседания ФРС (в 21.00 мск) индекс Dow Jones снижался на символические 0,02%, NASDAQ - рос на 0,11%, S&P 500 - опускался на 0,10%.

ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 12-13 июня.