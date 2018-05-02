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Доллар подешевел после оглашения итогов заседания ФРС США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Курс доллара снизился к основным мировым валютам после ожидаемого сохранения ставки ФРС США и неопределенных комментариев регулятора по итогам майского заседания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.51 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 92,36 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2001 доллара за евро с 1,1993 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 109,69 иены за доллар со 109,86 иены на предыдущем закрытии.

До объявления итогов заседания ФРС США индекс доллара рос до 92,68 пункта. Пара евро и доллар торговалась на уровне 1,196 доллара, доллар к иене - вблизи 109,9 иены.

ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание состоится 12-13 июня.

При этом комментарии ФРС по итогам заседания разочаровали валютный рынок, отмечают аналитики: инвесторы не услышали ожидаемых намеков на более активное повышение ставки в текущем году.

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